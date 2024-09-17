Тренер «Автомобилиста» Заварухин: вратарь «Барыса» сегодня нас переиграл

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:2 ОТ).

— Понимали, что «Барыс» мало очков набрал, их настрой был виден на разминке, настраивали ребят. Не скажу, что плохо начали, невынужденная ошибка привела к голу в наши ворота. В первом периоде неплохо соперник строил игру, во второй игре больше прессинговали, упростили проход средней зоны. Второй и третий период — имели колоссальное преимущество по броскам и моментам, 20 минут сыграли в атаке. Были штанги, но вратарь (Никита Бояркин. — Прим. «Чемпионата») переиграл нас сегодня.

— Играли в стиле, похожем на игру «СЮ», но почему не смогли выиграть?

— Надо было забивать, были хорошие моменты, сольные проходы. Повторюсь: вратарь соперника переиграл нас сегодня.

— Тройка Денежкин – Волк – Мэйсек не забила, но создала очень много моментов. Стоит ли ожидать этого звена в следующей игре?

— Мне понравилось их движение, Макс добавил движения, приятное впечатление оставили. Хороший гол забили, но отменили из-за офсайда. Изначально был другой состав, Хрипунов приболел перед игрой, звенья передёрнули, потом вернули старые сочетания. Стараемся, чтобы звенья давали не только комбинации, но и забивали любые голы, это главное в хоккее.

— Кизимов и Кашников играют за фарм-клуб, когда ждать их в основе?

— Один хоккеист провёл с нами лишь день на предсезонке, другой – ни дня. Они занимались индивидуально, решили, что будут набирать форму в «Горняке». Будем пристально наблюдать за ними, у них есть 21 день по регламенту, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

«Автомобилист» имеет семь очков после шести игр и находится на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции.