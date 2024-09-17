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Голы Красковского и Радулова помогли «Локомотиву» обыграть дома «Ладу»

Голы Красковского и Радулова помогли «Локомотиву» обыграть дома «Ладу»
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В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Локомотив» добился победы над тольяттинской «Ладой» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Красковский (Кирьянов, Полунин) – 08:30 (5x5)     2:0 А. Радулов (Никулин, Бут) – 36:38 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Кугрышев, Попугаев) – 51:13 (5x4)    

Шайбами в составе победителей отметились Павел Красковский и Александр Радулов. У гостей единственный гол на счету Андрея Алтыбармакяна, реализовавшего большинство в третьем периоде.

«Локомотив» одержал пятую победу в шести матчах, набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу Западной конференции, обойдя московский «Спартак». В следующем матче железнодорожники 21 сентября примут дома «Салават Юлаев». «Лада» уступила второй раз кряду, осталась с пятью очками и идёт на восьмой строчке Востока. В ближайшей игре тольяттинцы 22 сентября сыграют дома с «Автомобилистом».

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