Экс-защитник «Торпедо» Крис Уайдман объявил о завершении карьеры из-за травмы спины

Бывший защитник нижегородского «Торпедо» и ряда клубов НХЛ Крис Уайдман объявил о завершении профессиональной карьеры. Отметим, что 34-летний американец пропустил весь прошлый сезон из-за травмы спины.

«После длительных размышлений я принял решение, что для моего здоровья и моей семьи лучше всего будет закончить с профессиональным хоккеем. Я предпринял множество попыток реабилитации, терапии и различных видов лечения, но в конце концов стало очевидно, что вернуться к любимой игре невозможно», — приводит слова Уайдмана официальный сайт НХЛ.

В сильнейшей лиге мира за свою карьеру защитник защищал цвета таких клубов, как «Оттава Сенаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз» и «Монреаль Канадиенс», который и стал последним клубом игрока. В составе «Торпедо» Уайдман провёл сезон-2020/2021.