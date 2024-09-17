ЦСКА выиграл дерби у «Динамо» благодаря шайбам Гурьянова, Исхакова и Каменева
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В Москве в ледовом дворце «ЦСКА-Арена» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичные армейцы одержали победу в дерби над московским «Динамо» со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Менелл, Слепышев) – 34:33 (5x4) 1:1 Гурьянов (Карнаухов, Седов) – 39:56 (5x4) 2:1 Исхаков (Седов, Дроздов) – 52:13 (5x4) 3:1 Каменев (Дроздов) – 57:49 (5x5)
В составе победителей шайбами отметились Денис Гурьянов, Руслан Исхаков и Владислав Каменев. Единственный гол в составе бело-голубых на счету Никиты Гусева, который использовал численное преимущество.
Армейцы прервали серию из двух поражений, набрали семь очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Московское «Динамо» осталось с четырьмя очками и идёт 10-м на Западе, находясь вне зоны плей-офф.
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