ЦСКА выиграл дерби у «Динамо» благодаря шайбам Гурьянова, Исхакова и Каменева

В Москве в ледовом дворце «ЦСКА-Арена» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичные армейцы одержали победу в дерби над московским «Динамо» со счётом 3:1.

В составе победителей шайбами отметились Денис Гурьянов, Руслан Исхаков и Владислав Каменев. Единственный гол в составе бело-голубых на счету Никиты Гусева, который использовал численное преимущество.

Армейцы прервали серию из двух поражений, набрали семь очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Московское «Динамо» осталось с четырьмя очками и идёт 10-м на Западе, находясь вне зоны плей-офф.