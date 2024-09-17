Игорь Никитин — четвёртый тренер с 400 победами в КХЛ

Сегодня, 17 сентября, ярославский «Локомотив» обыграл дома тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 2:1. Эта победа стала 400-й за карьеру в КХЛ для главного тренера железнодорожников Игоря Никитина.

Таким образом, 51-летний Никитин стал четвёртым тренером в истории КХЛ, преодолевшим данную отметку. Больше только у Зинэтулы Билялетдинова (437), Олега Знарка (440) и Дмитрия Квартальнова (552).

В разные годы Игорь Никитин, помимо «Локомотива», работал в качестве главного тренера в ЦСКА и «Авангарде». В 2019 году он привёл армейцев к Кубку Гагарина. Железнодорожников Никитин возглавляет с 25 сентября 2021 года. В минувшем сезоне под его руководством клуб вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил в серии магнитогорскому «Металлургу» (0-4).