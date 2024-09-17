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Игорь Никитин — четвёртый тренер с 400 победами в КХЛ

Игорь Никитин — четвёртый тренер с 400 победами в КХЛ
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Сегодня, 17 сентября, ярославский «Локомотив» обыграл дома тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 2:1. Эта победа стала 400-й за карьеру в КХЛ для главного тренера железнодорожников Игоря Никитина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Красковский (Кирьянов, Полунин) – 08:30 (5x5)     2:0 А. Радулов (Никулин, Бут) – 36:38 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Кугрышев, Попугаев) – 51:13 (5x4)    

Таким образом, 51-летний Никитин стал четвёртым тренером в истории КХЛ, преодолевшим данную отметку. Больше только у Зинэтулы Билялетдинова (437), Олега Знарка (440) и Дмитрия Квартальнова (552).

В разные годы Игорь Никитин, помимо «Локомотива», работал в качестве главного тренера в ЦСКА и «Авангарде». В 2019 году он привёл армейцев к Кубку Гагарина. Железнодорожников Никитин возглавляет с 25 сентября 2021 года. В минувшем сезоне под его руководством клуб вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил в серии магнитогорскому «Металлургу» (0-4).

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