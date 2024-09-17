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«Филадельфия» не вызвала Алексея Колосова в тренировочный лагерь

Пресс-служба «Филадельфии Флайерз» в официальных соцсетях опубликовала список хоккеистов, которые были вызваны в тренировочный лагерь в преддверии старта нового сезона НХЛ.

Всего были вызваны 58 хоккеистов — 32 нападающих, 20 защитников и шесть вратарей.

Примечательно, что в данном списке не оказалось белорусского голкипера Алексея Колосова.

22-летний Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023 года, после чего сезон-2023/2024 Алексей провёл на правах аренды в минском «Динамо». После окончания аренды вратарь отказался возвращаться в стан «лётчиков». Согласно слухам в СМИ, у Колосова возникли проблемы с адаптацией в Северной Америке.

Напомним, «Флайерз» выбрали Колосова на драфте НХЛ — 2021 в третьем раунде под общим 78-м номером.