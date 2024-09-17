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Миска спасался от лезвия конька, игроки повздорили на льду. Лучшие фото победы ЦСКА

17 сентября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Ильи Воробьёва.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В составе победителей шайбами отметились Денис Гурьянов, Руслан Исхаков и Владислав Каменев. Единственный гол в составе бело-голубых на счету Никиты Гусева, который использовал численное преимущество.

Армейцы прервали серию из двух поражений, набрали семь очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Московское «Динамо» осталось с четырьмя очками и идёт 10-м на Западе, находясь вне зоны плей-офф.