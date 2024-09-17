«Похоже на тот ЦСКА, который мы хотим видеть». Воробьёв — о победе в дерби над «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем дерби с московским «Динамо» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Хорошая игра с нашей стороны. Забили большинство, поставили финальную точку в контратаке. Похоже на тот ЦСКА, который мы хотим видеть. Сентябрь месяц, половина команды новая, новые требования, другой хоккей. Идёт процесс строительства.

Плотность была, динамовцы высоко стояли, нам приходилось преодолевать оборону, поэтому такой красивой игры не было. Зависит от стиля команды соперника. Две хорошие команды встречались. Соперник не подпускал нас близко, грамотно играл в обороне, но мы пытались играть атаке.

Всё очень быстро меняется. Одно звено незачем было менять, а остальные перекинули немножко. Ребята, от которых мы ждём большего, сегодня лучше двигались. Очень надеюсь, чтобы ребята из НХЛ быстро прошли акклиматизацию и притёрлись к нашему хоккею и требованиям», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Армейцы прервали серию из двух поражений, набрали семь очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.