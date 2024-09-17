Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Воробьёв: если у «Динамо» Гусев, то нужно как можно меньше удаляться

Илья Воробьёв: если у «Динамо» Гусев, то нужно как можно меньше удаляться
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв после сегодняшней победы своей команды в дерби с московским «Динамо» (3:1) оценил некоторые эпизоды игры в исполнении своих подопечных.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Менелл, Слепышев) – 34:33 (5x4)     1:1 Гурьянов (Карнаухов, Седов) – 39:56 (5x4)     2:1 Исхаков (Седов, Дроздов) – 52:13 (5x4)     3:1 Каменев (Дроздов) – 57:49 (5x5)    

«Момент с Пакеттом и Просветовым пока не видел, пересмотрю эпизод. Ване Дроздову нужно время, чтобы перестроиться. По работе к нему вопросов нет, он много черновой работы делает. Никита Седов хорошо выглядел, важный момент был в большинстве. Маску он носит, но из масочников вырос.

Если там Гусев, то нужно как можно меньше удаляться. Мы ребятам говорили об этом перед матчем», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Армейцы прервали серию из двух поражений, набрали семь очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
«Похоже на тот ЦСКА, который мы хотим видеть». Воробьёв — о победе в дерби над «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android