Илья Воробьёв: если у «Динамо» Гусев, то нужно как можно меньше удаляться

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв после сегодняшней победы своей команды в дерби с московским «Динамо» (3:1) оценил некоторые эпизоды игры в исполнении своих подопечных.

«Момент с Пакеттом и Просветовым пока не видел, пересмотрю эпизод. Ване Дроздову нужно время, чтобы перестроиться. По работе к нему вопросов нет, он много черновой работы делает. Никита Седов хорошо выглядел, важный момент был в большинстве. Маску он носит, но из масочников вырос.

Если там Гусев, то нужно как можно меньше удаляться. Мы ребятам говорили об этом перед матчем», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Армейцы прервали серию из двух поражений, набрали семь очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.