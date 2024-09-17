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Алексей Кудашов объяснил, почему московское «Динамо» проиграло ЦСКА

Алексей Кудашов объяснил, почему московское «Динамо» проиграло ЦСКА
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своей команды в дерби с ЦСКА (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Менелл, Слепышев) – 34:33 (5x4)     1:1 Гурьянов (Карнаухов, Седов) – 39:56 (5x4)     2:1 Исхаков (Седов, Дроздов) – 52:13 (5x4)     3:1 Каменев (Дроздов) – 57:49 (5x5)    

«Была равная игра, но удаления, большинство и меньшинство нас сегодня подвели. В начале матча мы искали свои моменты и не старались отсиживаться в обороне. Просто когда соперник владеет шайбой, то тебе приходится обороняться.

Момент с удалением Пакетта не то что сложный. Вы же его видели – в этой ситуации по большому счёту виноват что один, что второй. Наверное, мысленно надо обыгрывать и понимать, что будет делать вратарь. Это его не оправдывает. Наверное, нарушение было. Можно сказать, что вратарь его перехитрил», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» осталось с четырьмя очками и находится на 10-м месте на Западе — вне зоны плей-офф.

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