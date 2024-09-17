Алексей Кудашов объяснил, почему московское «Динамо» проиграло ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своей команды в дерби с ЦСКА (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Была равная игра, но удаления, большинство и меньшинство нас сегодня подвели. В начале матча мы искали свои моменты и не старались отсиживаться в обороне. Просто когда соперник владеет шайбой, то тебе приходится обороняться.

Момент с удалением Пакетта не то что сложный. Вы же его видели – в этой ситуации по большому счёту виноват что один, что второй. Наверное, мысленно надо обыгрывать и понимать, что будет делать вратарь. Это его не оправдывает. Наверное, нарушение было. Можно сказать, что вратарь его перехитрил», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» осталось с четырьмя очками и находится на 10-м месте на Западе — вне зоны плей-офф.