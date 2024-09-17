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«Странно». Кудашов высказался о действиях своих игроков в эпизоде с третьим голом ЦСКА

«Странно». Кудашов высказался о действиях своих игроков в эпизоде с третьим голом ЦСКА
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения бело-голубых в дерби с ЦСКА (1:3) прокомментировал действия своих подопечных в моменте с третьим голом армейцев, а также оценил функциональную готовность нападающего Макса Комтуа.

Что происходит на старте сезона у игроков московского «Динамо» со сменами? Мы помним эпизод из матча с «Куньлунем», когда не вышел шестой игрок вместо заменившегося вратаря. И вот сегодня третий гол ЦСКА.
— Не могу сейчас сказать, что произошло, потому что сам вот только что увидел. Я объявляю, кто выходит на лёд, за минуту до того, как это происходит. Странно.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Видно, что Макс Комтуа постепенно вкатывается, но пока ещё во многих моментах медленнее партнёров по команде и не всегда быстро возвращается назад. Когда планируете его выход на проектную мощность?
— Я планировал ещё пять игр назад, но вы правильно всё видите. Как раз сейчас думаем над этим, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» осталось с четырьмя очками и находится на 10-м месте на Западе — вне зоны плей-офф.

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