«Странно». Кудашов высказался о действиях своих игроков в эпизоде с третьим голом ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения бело-голубых в дерби с ЦСКА (1:3) прокомментировал действия своих подопечных в моменте с третьим голом армейцев, а также оценил функциональную готовность нападающего Макса Комтуа.

— Что происходит на старте сезона у игроков московского «Динамо» со сменами? Мы помним эпизод из матча с «Куньлунем», когда не вышел шестой игрок вместо заменившегося вратаря. И вот сегодня третий гол ЦСКА.

— Не могу сейчас сказать, что произошло, потому что сам вот только что увидел. Я объявляю, кто выходит на лёд, за минуту до того, как это происходит. Странно.

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— Видно, что Макс Комтуа постепенно вкатывается, но пока ещё во многих моментах медленнее партнёров по команде и не всегда быстро возвращается назад. Когда планируете его выход на проектную мощность?

— Я планировал ещё пять игр назад, но вы правильно всё видите. Как раз сейчас думаем над этим, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» осталось с четырьмя очками и находится на 10-м месте на Западе — вне зоны плей-офф.