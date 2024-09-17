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Никита Гусев высказался о текущей ситуации в московском «Динамо»

Никита Гусев высказался о текущей ситуации в московском «Динамо»
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Капитан московского «Динамо» нападающий Никита Гусев после поражения своей команды в дерби с ЦСКА (1:3) прокомментировал итог встречи, а также высказался о текущем положении бело-голубых. После шести матчей динамовцы имеют четыре очка и занимают 10-е место в Западной конференции КХЛ, находясь вне зоны плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Менелл, Слепышев) – 34:33 (5x4)     1:1 Гурьянов (Карнаухов, Седов) – 39:56 (5x4)     2:1 Исхаков (Седов, Дроздов) – 52:13 (5x4)     3:1 Каменев (Дроздов) – 57:49 (5x5)    

«Интересная игра. Где-то удаления нас подвели, а так мы хорошо играли. Для победы сегодня не хватило дисциплины и не забили свои моменты. Каждая игра начинается со счёта 0:0, и каждый матч мы стараемся выиграть. Но пока есть как есть. Надо работать и стараться выигрывать.

Удаления Пакетта? Все хотят выигрывать. Мы достаём эмоции, пока не получается, но пока только начало сезона. Где-то мы ещё привыкаем друг к другу, потому что всё равно у нас много новых ребят. Дальше всё будет хорошо.

В эпизоде с заброшенной шайбой мы разыгрывали большинство, мне дали хороший пас, я вкатился на удобную позицию, бросил и забил. Перелёты на Дальний Восток – это всегда непросто. Но у нас сейчас такая ситуация, что мы должны лететь и вытаскивать из себя всё.

Игра вратарей? Мы как команда должны играть лучше – и нападающие, и защитники, и вратари. Тут не надо никого выделять. Любому игроку, который приезжает из другой лиги, необходимо дать время. Это нормально, что он привыкает к КХЛ», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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