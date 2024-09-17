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«Ждём рекорд». Дмитрий Яшкин поздравил Александра Овечкина с днём рождения

«Ждём рекорд». Дмитрий Яшкин поздравил Александра Овечкина с днём рождения
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин опубликовал пост в своём телеграм-канале, в котором поздравил с днём рождения нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, которому сегодня, 17 сентября, исполнилось 39 лет.

Яшкин выложил фотографию, ранее появившуюся в соцсетях «Вашингтона», на которой «Кэпс» повторили легендарное фото Овечкина 2005 года.

«С днём рождения братуха! Ждём рекорд», — написал Яшкин, добавив эмодзи в виде кулака.

Напомним, Яшкин и Овечкин являются хорошими приятелями, и в социальных сетях довольно часто делятся фотографиями совместного времяпрепровождения.

В минувшем сезоне 31-летний Дмитрий Яшкин сыграл в 40 матчах за «Ак Барс», в которых набрал 26 (19+7) очков.

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли (2018), трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014), выступал на трёх Олимпиадах (2006, 2010 и 2014), девять раз завоёвывал приз лучшему снайперу НХЛ — «Морис Ришар Трофи». До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.

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