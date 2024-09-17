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Главный тренер «Салавата»: не могу говорить про Кузьмина, там всё серьёзно

Главный тренер «Салавата»: не могу говорить про Кузьмина, там всё серьёзно
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:2), а также выразил опасения о состоянии нападающего Глеба Кузьмина, въехавшего головой в борт в результате контакта с защитником «ястребов» Дарреном Дицем.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Газимов (Набиев, Панин) – 07:25 (5x5)     2:0 Пименов – 09:27 (5x5)     2:1 Чистяков (Вей, Макеев) – 19:41 (5x4)     3:1 Василевский (Ливо, Науменков) – 27:43 (5x5)     3:2 Шарипзянов (Макеев, Вей) – 40:56 (4x3)     4:2 Шаров (Самонов) – 51:04 (5x5)    

«Хорошее начало, потом было удаление, рваный ритм, скомканная игра. Соперник хорошо играл и в атаке, и в обороне. Омрачил момент с Глебом Кузьминым. Как сообщили, что всё серьёзно. Самое главное, чтобы всё обошлось. В концовке ребята молодцы, Александр Самонов достойно выглядел. Спасибо болельщикам, они были слышны и очень здорово нас поддерживали.

Есть ли какие-то сроки по Кузьмину? Если честно, у него всё серьёзно. Я не могу говорить, потому что это неприятная ситуация.

Будет ли клуб просить пересмотреть момент из-за того, что не было удаления? Не знаю, у меня другое мнение», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Уфимцы набрали восемь очков и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

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