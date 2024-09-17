Главный тренер «Салавата»: не могу говорить про Кузьмина, там всё серьёзно

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:2), а также выразил опасения о состоянии нападающего Глеба Кузьмина, въехавшего головой в борт в результате контакта с защитником «ястребов» Дарреном Дицем.

«Хорошее начало, потом было удаление, рваный ритм, скомканная игра. Соперник хорошо играл и в атаке, и в обороне. Омрачил момент с Глебом Кузьминым. Как сообщили, что всё серьёзно. Самое главное, чтобы всё обошлось. В концовке ребята молодцы, Александр Самонов достойно выглядел. Спасибо болельщикам, они были слышны и очень здорово нас поддерживали.

Есть ли какие-то сроки по Кузьмину? Если честно, у него всё серьёзно. Я не могу говорить, потому что это неприятная ситуация.

Будет ли клуб просить пересмотреть момент из-за того, что не было удаления? Не знаю, у меня другое мнение», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Уфимцы набрали восемь очков и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.