«Время пришло». В «Филадельфии» призвали Колосова соблюдать условия контракта

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер прокомментировал отсутствие белорусского голкипера Алексея Колосова в списке хоккеистов, которые приедут в лагерь развития этой осенью.

«Мы рассчитываем, что он передумает и решит приехать, но на данный момент ничего на это не указывает. Что имеем, то имеем. Мы должны идти дальше.

Я думаю, что его поведение больше похоже на то, что он хочет получить гарантированное место в НХЛ. Если нет, то он захочет остаться там, но у нас другое мнение. Мы хотим, чтобы он был здесь.

Мы не видим, чтобы он хотел приехать. В прошлом году после того, как мы подписали контракт, он попросил нас отдать его на один год, чтобы он мог развиваться в течение года, а потом приехать. И вот это время пришло, а он всё ещё говорит то же самое. Пора ему сделать шаг вперёд и соблюдать условия контракта», — приводит слова Бриера Phillyhockeynow.com.

22-летний Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023 года, после чего сезон-2023/2024 Алексей провёл на правах аренды в минском «Динамо». После окончания аренды вратарь отказался возвращаться в стан «лётчиков». Согласно слухам в СМИ, у Колосова возникли проблемы с адаптацией в Северной Америке.