Нападающий «Ванкувера» пропустит начало сезона из-за онкологии

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Дакота Джошуа сообщил, что минувшим летом у него было диагностировано онкологическое заболевание.

«Этим летом я нащупал уплотнение на одном из яичек, которое врачи позже диагностировали как рак. Эта новость, конечно, была пугающей, но, к счастью, врачи смогли успешно удалить опухоль. Последние несколько недель были чрезвычайно сложными, и мне повезло, что меня поддерживали моя семья, друзья, товарищи по команде и доктора.

К сожалению, я не успею подготовиться к началу тренировочного лагеря, так как продолжаю восстановление после операции. Планирую вернуться в строй как можно скорее в этом сезоне и усердно работаю каждый день, чтобы присоединиться к партнёрам по команде.

Хотя было очень трудно столкнуться с этим специфическим видом рака, быстрое обследование у врача было лучшим решением, и я призываю мужчин регулярно проходить обследование на рак яичек. Так как я продолжаю выздоравливать, то заранее благодарю всех за уважение к моей конфиденциальности в данном вопросе. Клуб будет сообщать новости по мере необходимости. В то же время я благодарен всем за поддержку и понимание», — приводит слова 28-летнего американца пресс-служба «косаток».

В минувшем сезоне Джошуа провёл в общей сложности 76 матчей за «Ванкувер», в которых набрал 40 (22+18) очков. Это был его второй сезон в составе «Кэнакс». До этого в НХЛ он защищал цвета «Сент-Луис Блюз».