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Защитник «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Авангардом» и дебютный гол в КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Авангардом» и дебютный гол в КХЛ
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Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Ильдан Газимов высказался по итогам победного матча регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги с омским «Авангардом» (4:2), в котором он открыл счёт, забросив свою первую шайбу в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Газимов (Набиев, Панин) – 07:25 (5x5)     2:0 Пименов – 09:27 (5x5)     2:1 Чистяков (Вей, Макеев) – 19:41 (5x4)     3:1 Василевский (Ливо, Науменков) – 27:43 (5x5)     3:2 Шарипзянов (Макеев, Вей) – 40:56 (4x3)     4:2 Шаров (Самонов) – 51:04 (5x5)    

– После прошлого неудачного матча тренерский штаб сказал, что начало встречи очень важно. Мы прислушались к их словам и сделали свою работу. «Авангард» тоже хорошая команда, они начали показывать свой хоккей, так что к концу первого периода игра выровнялась.

– Расскажите о первой шайбе в КХЛ?
– Непередаваемые эмоции! Сначала Артём Набиев поднял шайбу на синюю, я хотел перевести на Григория Панина, но увидел, что передо мной никого нет и решил двигаться, хорошо попал.

– Много молодых игроков. Насколько проще так играть? Наверное, когда играешь с более опытными партнёрами, больше сказывается ответственность.
– Да нет, мы играем разными сочетаниями, можем и с легионерами выйти. Непередаваемые эмоции, — приводит слова Газимова пресс-служба «Салавата Юлаева».

На восьмой минуте матча с «Авангардом» (4:2) защитник «Салавата Юлаева» Ильдан Газимов открыл счёт с передач Артёма Набиева и Григория Панина, две минуты спустя Артём Пименов удвоил преимущество уфимцев, за 19 секунд до первого перерыва Семён Чистяков реализовал большинство омичей и сократил отставание. Во втором периоде Алексей Василевский восстановил разрыв в две шайбы, в третьем периоде команды обменялись голами.

В предыдущем матче регулярного чемпионата 14 сентября «Салават Юлаев» потерпел крупное выездное поражение в Екатеринбурге от «Автомобилиста» со счётом 1:6.

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