Защитник «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Авангардом» и дебютный гол в КХЛ

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Ильдан Газимов высказался по итогам победного матча регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги с омским «Авангардом» (4:2), в котором он открыл счёт, забросив свою первую шайбу в КХЛ.

– После прошлого неудачного матча тренерский штаб сказал, что начало встречи очень важно. Мы прислушались к их словам и сделали свою работу. «Авангард» тоже хорошая команда, они начали показывать свой хоккей, так что к концу первого периода игра выровнялась.

– Расскажите о первой шайбе в КХЛ?

– Непередаваемые эмоции! Сначала Артём Набиев поднял шайбу на синюю, я хотел перевести на Григория Панина, но увидел, что передо мной никого нет и решил двигаться, хорошо попал.

– Много молодых игроков. Насколько проще так играть? Наверное, когда играешь с более опытными партнёрами, больше сказывается ответственность.

– Да нет, мы играем разными сочетаниями, можем и с легионерами выйти. Непередаваемые эмоции, — приводит слова Газимова пресс-служба «Салавата Юлаева».

На восьмой минуте матча с «Авангардом» (4:2) защитник «Салавата Юлаева» Ильдан Газимов открыл счёт с передач Артёма Набиева и Григория Панина, две минуты спустя Артём Пименов удвоил преимущество уфимцев, за 19 секунд до первого перерыва Семён Чистяков реализовал большинство омичей и сократил отставание. Во втором периоде Алексей Василевский восстановил разрыв в две шайбы, в третьем периоде команды обменялись голами.

В предыдущем матче регулярного чемпионата 14 сентября «Салават Юлаев» потерпел крупное выездное поражение в Екатеринбурге от «Автомобилиста» со счётом 1:6.