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«Даллас» продлил контракт с защитником Линделлем на общую сумму в $ 26,25 млн

«Даллас» продлил контракт с защитником Линделлем на общую сумму в $ 26,25 млн
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Финский защитник Эса Линделль подписал с «Даллас Старз» пятилетний контракт на общую сумму в $ 26,25 млн. Кэпхит составляет $ 5,25 млн. Соглашение вступит в силу в сезоне-2025/2026 и будет действовать до конца сезона-2029/2030.

«Я очень рад остаться здесь ещё на пять лет. Всё прошло гладко. Я и моя семья любим город, организацию, болельщиков. Я думаю, что здесь всё хорошо, и у нас есть шанс победить. Я хотел остаться здесь и очень рад предстоящему сезону», — заявил Линделль.

30-летний игрок обороны в двух прошлых сезонах провёл по 82 матча в регулярке, не пропустив ни одной игры. В минувшем сезоне он записал на свой счёт 26 (5+21) очков.

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