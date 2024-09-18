Двукратный обладатель Кубка Гагарина высказался о травме Кузьмина после толчка Дица

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал травму нападающего «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина после толчка защитника «Авангарда» Даррена Дица.

«Cо стороны Дица не было умышленной грубости. Кузьмин потерял равновесие на высокой скорости, у него не было шансов себя спасти. Такое ощущение, что Глеб руку сломал. Самое главное, что от Дица не было какой-то грубости. Он просто оттеснял Кузьмина рукой, а Глеб в тот момент находился на одной ноге. Корпус у него пошёл вперед. Хочется пожелать ему здоровья, и чтобы он избежал травм, связанных с угрозой жизни. Тяжело смотреть на такие вещи. Желаю Кузьмину скорейшего выздоровления», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

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