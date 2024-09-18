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Представлено расписание молодёжного чемпионата мира — 2025 в Канаде

Представлено расписание молодёжного чемпионата мира — 2025 в Канаде.

Турнир откроется матчем сборных Швеции и Словакии 26 декабря 2024 года. Национальные команды Канады и США сыграют в канун нового года 31 декабря по американскому времени.

С полным расписанием турнира можно ознакомиться здесь.

Группа А: США, Финляндия, Канада, Латвия, Германия.

Группа B: Швеция, Чехия, Словакия, Швейцария, Казахстан.

ЧМ-2025 пройдёт в столице Канады Оттаве с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. Матчи группы А пройдут на арене «Оттавы Сенаторз» вместимостью 18 652 зрителей. Местом проведения матчей группы B станет стадион команды «Оттава 67». Он вмещает 9000 зрителей.

Сборная России пропустит первенство из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея.