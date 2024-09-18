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Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о состоянии травмированного Глеба Кузьмина

Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о состоянии травмированного Глеба Кузьмина
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о состоянии Глеба Кузьмина, который получил травму в матче с «Авангардом».

«Компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе я пока не могу подтвердить. Скажу только, что будет длительный срок восстановления. Врачи сказали, что нужно будет дополнительное обследование. На это потребуется два‑три дня. Просто вчера в течение часа вынесли два диагноза. Сначала был плохой, потом он стал полегче.

Мы подключили московских врачей. Они сделали предварительный диагноз, но им нужно дополнительное обследование пациента. Это в самом деле серьёзная травма. Пока нельзя говорить, что Глеб выбыл до конца сезона. Но мы понимаем, что он будет долго лечиться.

Что я могу точно сказать — сегодня утром пройдёт врачебный консилиум. Там будет решаться, какой метод лечения необходим Кузьмину. На какой срок он останется в больнице? Зависит от того, будет ли принято решение по операции», — цитирует Баширова «Матч ТВ».

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