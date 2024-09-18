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«Такого у меня в карьере ещё не было». Просветов — об атмосфере на дерби ЦСКА — «Динамо»

«Такого у меня в карьере ещё не было». Просветов — об атмосфере на дерби ЦСКА — «Динамо»
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Вратарь ЦСКА Иван Просветов прокомментировал атмосферу на московском дерби с «Динамо» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Менелл, Слепышев) – 34:33 (5x4)     1:1 Гурьянов (Карнаухов, Седов) – 39:56 (5x4)     2:1 Исхаков (Седов, Дроздов) – 52:13 (5x4)     3:1 Каменев (Дроздов) – 57:49 (5x5)    

«Это в кайф мне, такого у меня ещё в карьере не было. Атмосфера немного европейского хоккея, немного футбольная. В Америке таких фанатских трибун нет, а тут меня удивили на выезде такие трибуны в Череповце.

Уровень игры в КХЛ по сравнению с североамериканскими лигами? Много становится похоже в плане системы, стратегии игры между лигами. Здесь скорости выше, чем в АХЛ, игроки умнее, передачи точнее, мастерства больше. Это три разные лиги, но для вратаря одно и то же. Для полевых игроков есть разница, но КХЛ — это одна из лучших лиг мира», — приводит слова Просветова ТАСС.

Армейцы прервали серию из двух поражений, набрали семь очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Московское «Динамо» осталось с четырьмя очками и идёт 10-м месте на Западе, находясь вне зоны плей-офф.

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