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Наиль Якупов поддержал Глеба Кузьмина, получившего тяжёлую травму

Наиль Якупов поддержал Глеба Кузьмина, получившего тяжёлую травму
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Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Наиль Якупов поддержал форварда «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина, получившего тяжёлую травму во встрече с «Авангардом» (4:2).

«Хочу пожелать здоровья Глебу Кузьмину. Хоккей — это, прежде всего, игра. Очень обидно, когда парни получают травмы. Надеюсь, Глеб с божьей помощью поправится как можно скорее! Берегите себя», — написал Якупов на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница Якупова в социальной сети

27-летний Кузьмин провёл в Башкортостане всю свою карьеру, выступая за местные клубы, в том числе за «Торос» и «Толпар». В нынешнем сезоне КХЛ на его счету четыре матча, в которых он набрал 2 (1+1) очка.

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