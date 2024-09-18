Рябыкин: на данном этапе «Авангард» обречён быть домашней командой

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил игру «Авангарда» без лидеров — Рида Буше и Владимира Ткачёва.

— Вы хвалили старт Омска, но после трёх домашних побед — три поражения, два гостевых...

— С учётом травм Ткачёва и Буше «Авангард» на данном этапе обречён быть домашней командой. И дело не только в мощной поддержке болельщиков, но и в психологии.

Это звёздам по большому счёту всё равно, где играть. Более того, очень часто негатив трибун они за счёт класса преобразуют в дополнительную мотивацию. А игроки, скажем так, крепкого среднего уровня тоньше реагируют на поддержку своих болельщиков, находят в ней дополнительную уверенность, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.