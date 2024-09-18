Канарейкин: неудачи на старте должны отрезвить чемпионский настрой «Металлурга»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил провальный старт магнитогорского «Металлурга» в новом сезоне.

«Конечно, я удивлён таким провальным стартом «Металлурга». У команды есть веские причины на подобный результат — это большое количество травм. Они не берутся на пустом месте. Понятное дело, что это может быть из-за игровых моментов, но ещё решает правильное распределение нагрузки в подготовительном цикле. Например, травмы могут идти от перегрузки или недогрузки, очень важно найти золотую середину. Не берусь говорить, что их причиной у «Магнитки» является предсезонка.

Команде надо уже перестраиваться после пятого поражения из шести матчей. Эти неудачи на старте должны отрезвить чемпионский настрой, а также приземлить команду в рабочее состояние», — цитирует Канарейкина «Советский спорт».