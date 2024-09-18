Баландин: результат у «Трактора» есть, хотя пока большого потенциала не вижу

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал игру челябинского клуба в сезоне-2024/2025 КХЛ.

«Результат положительный, впечатления от игры команды хорошие. Все ребята стараются. Нужно отметить вратаря и игру в обороне. Но я бы не сказал, что «Трактор» мощно выглядит. Большинство не работает, и пока ещё нет той команды, которую мы хотим видеть. И я ведь говорил, что через пять матчей вы поймёте: Никита Тертышный — не игрок КХЛ. Так и произошло.

Бенуа Гру работает в Челябинске не так давно, и будем надеяться, что он сможет разбить стереотипы, будто иностранные тренеры в «Тракторе» не приживаются. Хотелось бы, чтобы команда только прибавляла с каждой игрой. Хотя пока большого потенциала я не вижу, потому что есть много проблем. В команде так и не появился атакующий защитник, и в нападении надо действовать поострее. Впрочем, это была выездная серия, и надеемся, что дома ребята будут действовать по-другому. Большое ожидание и от игры иностранцев.

Из игроков я бы отметил Максима Шабанова и Михаила Котляревского. Мне вообще нравится тройка Александра Шарова. Хоть их и называют сдерживающим звеном, но ребята настолько старались, что порой выглядели лучше лидеров — запирали соперника в зоне, лезли на ворота. Считаю, что Котляревскому место не в третьем и не в четвёртом звене, а даже в первом. Если парню доверить, он засверкает по-другому», — цитирует Баландина «РБ Спорт».