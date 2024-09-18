«Вот так Овечкина поздравили». Голкипер ЦСКА Просветов — о победе над московским «Динамо»

Вратарь ЦСКА Иван Просветов после победы над московским «Динамо» (3:1) высказался о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, у которого во вторник, 17 сентября, был день рождения. Овечкин — воспитанник бело-голубых.

«Я знаю его не сильно, но вот так его поздравили (смеётся). Определённо, он легенда хоккея, конечно, все верим, что он побьёт рекорд Гретцки. Хотелось бы, чтобы он это сделал в текущем сезоне, а там — как бог даст. Он отличный игрок, легенда, прославляет российский хоккей», — цитирует Просветова «РИА Новости Спорт».

Александр Овечкин — обладатель Кубка Стэнли (2018), трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014), выступал на трёх Олимпийских играх (2006, 2010 и 2014), девять раз завоёвывал приз лучшему снайперу НХЛ — «Морис Ришар Трофи».

Напомним, 39‑летний Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.