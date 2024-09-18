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Жарков: бронза для «Трактора» — больше разочарование. У нас крайне амбициозная команда

Жарков: бронза для «Трактора» — больше разочарование. У нас крайне амбициозная команда
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Нападающий «Трактора» Владимир Жарков рассказал о целях челябинского клуба.

«Всё идёт от того, с какими амбициями и предложениями клуб на меня выходит. Всегда хочется держать высочайший уровень. Например, когда я приходил в Уфу, то видел, что с той командой мы можем добиться главной цели. В Омске — тут говорить нечего. Я приходил в клуб-чемпион, в клуб, готовый повторить этот успех. В Челябинске же год назад тоже подобралась крайне амбициозная команда. Мы взяли бронзу, но это больше разочарование. Потому что когда ты доходишь до полуфинала, то уже думаешь только о победе в кубке», — сказал Жарков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полное интервью с Владимиром Жарковым читайте на «Чемпионате»:
«Чемпионство с ЦСКА – вообще не то. Очень хочется трофей». Интервью с ветераном «Трактора»
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«Чемпионство с ЦСКА – вообще не то. Очень хочется трофей». Интервью с ветераном «Трактора»
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