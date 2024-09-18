«Не на ком передохнуть». Форвард «Трактора» назвал главный признак развития КХЛ

Нападающий «Трактора» Владимир Жарков назвал главный признак развития КХЛ.

«Лига выровнялась. Посмотрите на состав практически любого клуба! Каждая команда более-менее сбалансирована. Как говорим мы, хоккеисты, между собой, проходных матчей становится меньше с каждым годом, не на ком передохнуть. Раньше было много игр, где всё плюс-минус понятно, если только не играть уж совсем спустя рукава. Можно было, условно, два с половиной периода кататься по площадке, в хоккейчик играть, а потом на мастерстве прибавить, один-два гола забить и уехать со своими очками. Сейчас и близко такого нет.

Посмотрите на Дальний Восток — совсем не подарок стали! К ним игроки поехали, всё выровнялось. В «Витязе» сильное звено иностранцев. Так что в этом сезоне всё должно быть очень интересно», — сказал Жарков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.