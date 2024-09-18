Плющев: чехарда с вратарями в СКА — это постоянная дерготня

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал частую смену вратарей в СКА.

— Говорят, в СКА недовольны вратарём, и теперь уже Серебряков не так мил Роману Борисовичу [Ротенбергу]. Это уже становится анекдотом. Что происходит?

— Вы сами ответили. Сначала приглашают игрока, потом разочаровываются в нём. Это не особо хорошо. Если вы приглашаете игрока на определённую роль, то ему надо доверять, и тогда он доверие оправдывает. Чехарда в СКА с вратарями — это уже постоянная дерготня на предсезонке. А это не всегда хорошо, вратарь должен чувствовать доверие тренера. И тогда всё будет нормально, даже если временно не показывает хорошую игру, — приводит слова Плющева «ТИ-Спорт».