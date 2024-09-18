«Это было не наше решение». Жарков — о смене тренера в «Тракторе» по ходу прошлого сезона

Нападающий «Трактора» Владимир Жарков рассказал о смене главного тренера Анвара Гатиятулина на Алексея Заварухина по ходу прошлого сезона.

— Для «Трактора» тот сезон получился контрастным. Вы чувствовали, что он разделился на до и после?

— Такое чувство всегда есть, когда тренер меняется, когда руководство предпринимает какие-то шаги. Эмоции меняются в команде, некие настройки. Разделение произошло, и молодцы парни, что смогли перестроиться, несмотря ни на что. Это было не наше решение, мы никак не влияем на такие ситуации. Мы принимаем решения только на льду.

Я и Анвару Гатиятулину благодарен, многому у него научился и в хоккейном плане, и в человеческом. И Алексей Заварухину. Чувство разделения всегда будет, ведь даже когда в матче вратарь меняется, то это всплеск. Вот и здесь так.

— Игроки чувствуют вину, когда руководство снимает тренера по ходу сезона?

— Так всегда, если ты с тренером в нормальных отношениях, в нормальном диалоге. А его убирают-то не из-за хороших результатов. А результат определяют игроки на льду. Конечно, всегда можно сетовать на то, что тренер недосказал, что-то не сделал. Понятно, что хоккеисты выходят на площадку и делают то, что от них просят, но делать можно в разных интерпретациях. C Бенуа Гру у нас есть система, определённое видение, но всё равно только хоккеисты читают игру в моменте, принимают решения, а игра меняется молниеносно, — сказал Жарков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.