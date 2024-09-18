В «Колорадо» ожидают возвращения Валерия Ничушкина в ноябре

Менеджер по хоккейным операциям «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик в дискуссии на шоу AltitudeSR заявил, что клуб ожидает возвращения российского нападающего Валерия Ничушкина в ноябре.

«Ничушкина должны допустить к игре. Мы ожидаем, что он вернётся к середине ноября», — заявил Сакик.

Напомним, по ходу завершившегося плей-офф НХЛ Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Этот плей-офф стал уже вторым подряд, который россиянин не смог доиграть по личным причинам. 23 мая генеральный менеджер клуба Крис Макфарланд сообщал, что «Колорадо» не планирует расторгать контракт с игроком.