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В «Колорадо» ожидают возвращения Валерия Ничушкина в ноябре

В «Колорадо» ожидают возвращения Валерия Ничушкина в ноябре
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Менеджер по хоккейным операциям «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик в дискуссии на шоу AltitudeSR заявил, что клуб ожидает возвращения российского нападающего Валерия Ничушкина в ноябре.

«Ничушкина должны допустить к игре. Мы ожидаем, что он вернётся к середине ноября», — заявил Сакик.

Напомним, по ходу завершившегося плей-офф НХЛ Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Этот плей-офф стал уже вторым подряд, который россиянин не смог доиграть по личным причинам. 23 мая генеральный менеджер клуба Крис Макфарланд сообщал, что «Колорадо» не планирует расторгать контракт с игроком.

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