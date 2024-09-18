Форвард «Трактора» — о 0-4 в серии с «Локомотивом»: пауза сказалась и недоразбор соперника

Нападающий «Трактора» Владимир Жарков рассказал о завершившимся плей-офф прошлого сезона для челябинского клуба.

— В плей-офф прошли «Динамо» 4-0, но проиграли «Локомотиву» 0-4. Как так?

— Да много можно найти причин. И пауза долгая между раундами получилась, и перенос игр получился из-за трагедии в Москве. Да, «Локомотив» долго возился с «Авангардом», но иногда это очень хорошо, когда ты долго в игровом тонусе. Вероятно, больше всего сказалась на нас эта пауза, ну и недоразбор соперника.

— А травма Фукале?

— Ну, это уже в матчах произошло. Но, конечно, такие ситуации бьют по самосознанию. Фукале заряжает команду, один из немногих вратарей, который не замкнут в себе, не занимается каким-то супернастроем. Он очень много энергии даёт.

— И как команда восприняла потерю такого лидера?

— Конечно, были всякие собрания. Говорили и о том, чтобы сыграть за Зака, и о том, чтобы помочь Серёге Мыльникову. Все должны друг другу помогать, без этого не бывает чемпионского коллектива. Но у нас получилось, что получилось, 0-4, и сезон закончился, — сказал Жарков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.