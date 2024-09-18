Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский назвал главных конкурентов «Авангарда» в борьбе за первое место на Востоке

Сушинский назвал главных конкурентов «Авангарда» в борьбе за первое место на Востоке
Комментарии

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался, какие команды смогут составить омичам конкуренцию в борьбе за первое место в Восточной конференции КХЛ.

«Полно команд. «Металлург», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Трактор». Очень много команд, все они хорошо укомплектовались. Думаю, что «Металлург» ещё наберёт свои очки. И все мы знаем про чемпионский синдром. Многие команды, которые становились чемпионом в одном сезоне, иногда ни шатко ни валко начинают следующий сезон. Думаю, «Металлург» ещё войдёт в своё русло и начнёт играть по-другому, — приводит слова Сушинского Metaratings.

На данный момент первое место в турнирной таблице Востока занимает «Нефтехимик», имея в активе восемь очков.

Материалы по теме
Канарейкин: неудачи на старте должны отрезвить чемпионский настрой «Металлурга»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android