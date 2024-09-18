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«Метеорит сломался, колхозно выглядел». Игрок «Трактора» — о появлении манекена Германа

«Метеорит сломался, колхозно выглядел». Игрок «Трактора» — о появлении манекена Германа
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Нападающий «Трактора» Владимир Жарков рассказал о появлении манекена Германа в раздевалке челябинского клуба.

— Кто придумал колотить манекена Германа?
— Это началось ещё в регулярке. Мы долго не могли выбрать приз лучшему хоккеисту после победного матча. Сначала метеорит был, но после двух-трёх матчей он сломался, его перемотали лентой, и это колхозно выглядело. В результате появился Герман, это прикольно! Он у нас наверху всегда стоял в зале — боксёрская груша была и он. И мимолётом проходишь — пощёчину ему отвесишь. Потом пацаны спустили его в раздевалку, а медиакоманда наша уже докрутила эту тему с майками. Они после каждой игры печатали новые принты, оперативно реагировали на ситуацию в матчах — красавцы! — сказал Жарков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полное интервью с Владимиром Жарковым читайте на «Чемпионате»:
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