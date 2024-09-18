«Значит, на то были причины». Жарков — об уходе Алексея Заварухина из «Трактора»

Нападающий «Трактора» Владимир Жарков рассказал про уход Алексея Заварухина с поста главного тренера челябинского клуба.

— Уход Алексея Заварухина не был гладким. Вы сами понимаете, почему «Трактор» пошёл на это?

— Такой шаг приняло руководство, значит на то были причины конкретно после поражения от «Локомотива» в плей-офф. Нам написали в командный чат летом, что будет новый тренер, который проведёт индивидуальные собрания по видео. Всегда есть руководство клуба, и это не один человек, так что это коллективное решение. Что конкретно произошло, объяснят президент или генменеджер.

— Да, я читал объяснения и Волкова, и Савина. Но хотелось услышать вашу позицию.

— Я когда был молодой, иногда лез куда-то, хотел что-то узнать. Сейчас я понимаю, что могу информацию любую узнать, но что мне дальше с ней делать? Вряд ли я поменяю чьё-то мнение, да и я, в первую очередь, хоккеист, я должен делать свою работу и делать её хорошо. А в какие-то другие игры играть я не люблю. Сказали, что будет новый тренер и надо с ним пообщаться. Я пообщался, он мне рассказал своё видение, я всё понял. И двигаемся в этом направлении, вот и всё, — сказал Жарков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.