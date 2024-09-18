«Из Грузии тренер, франкофон — без разницы». Форвард «Трактора» — о реакции на приход Гру

Нападающий «Трактора» Владимир Жарков рассказал о своей реакции на приход канадского тренера Бенуа Гру в команду.

— Что подумали, когда узнали о приходе североамериканского тренера, да ещё и франкофона?

— Да у меня нет никакого разделения тренеров по национальности. Узбекистанец, из Грузии или франкоканадец – без разницы (смеётся). Я со многими работал, и у меня довольно-таки интересная хоккейная жизнь получается. Вряд ли что-то может быть такое, что меня совсем не устроит в том или ином тренере. Их ведь не выбираешь. Так что я спокойно абсолютно отнёсся.

— Гру неизбежно будут сравнивать с Хартли. Насколько я вижу, их хоккей очень похож.

— Конечно. Много схожих моментов. Но у многих тренеров, кто играет в быстрые переходы, в быстрый хоккей, много общего. У североамериканцев есть глубокое погружение в систему, и это абсолютно нормально.

— Гру быстро добился солидности в игре «Трактора». Так же было и в начале работы Хартли в «Авангарде». Как они этого так быстро достигают?

— Солидность появляется, когда команда ведёт игру, когда у неё всё чётко выстроено, и она может в любой момент добавить. Это всё достигается на тренировках. Предсезонка у нас сейчас была не то чтобы тяжёлая, но очень насыщенная из-за множества мелочей, нюансов. За август мы заложили многие моменты, которые придали нам уверенность. Потому что на занятиях была отличная рабочая атмосфера. И вообще, когда ты тренируешься быстро, то в любом случае организм адаптируется, готовится. Когда на тренировках есть контакт, командный, но жёсткий, ты к этому привыкаешь, и это всё переносится на игру. Так же отрабатывается быстрота принятия решений, интенсивность, и потом ты уже знаешь на автомате, что делать в матчах, — сказал Жарков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.