«Сначала ты не понимаешь, чего он цепляется». Жарков — о работе с канадцами Гру и Хартли

Нападающий «Трактора» Владимир Жарков рассказал о работе с канадскими тренерами Бенуа Гру и Бобом Хартли.

— Гру похож на добряка.

— Да, есть такое.

— А он может быть жёстким? Вот ведь Хартли был очень жёстким.

— Почему? Не всегда. Но вот у североамериканцев есть это умение держать дистанцию, требовать субординацию. Они требуют, что отдых — это отдых, а бизнес есть бизнес. Тот же Гру может условно до тренировки посмеяться, пошутить. И ты такой расслабился, а он-то на занятии уже совсем другой, мгновенно переключается. Бен очень требовательный и жёсткий в работе. И даже после матчей, которые складываются успешно, он может спросить про некоторые моменты, отрезки, не совсем получившиеся. Нам дают понять, что счёт счётом, но мы идём по своей дороге к высокой цели и всегда должны понимать, в чём нам нужно добавлять.

— Гру пытается переучивать игроков, внедрять философию?

— Да любой тренер будет учителем. Всегда. Вот сколько бы тебе ни было лет, для мамы ты всегда остаёшься ребёнком. Так же и в отношениях тренер-игрок. Любой новый тренер будет учить тому, чему он хочет научить. Гру на льду показывает вещи, которые реально могут улучшить твою игру. То же самое и с Хартли было. Сначала ты не понимаешь, чего он цепляется, ведь мы же побеждаем, показываем хорошие результаты. А потом до тебя доходит, почему мелочи и детали играют существенную роль. Нет предела совершенству. Можно всё отточить настолько идеально, что ты просто не будешь терять время на какую-то концентрацию, всё на автомате будет, — сказал Жарков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.