«А что тут такого?» 36-летний игрок Жарков — о 30-летнем тренере «Трактора»

Нападающий «Трактора» Владимир Жарков рассказал о работе с 30-летним тренером челябинского клуба Рафаэлем Рише.

— С нападающими в «Тракторе» сейчас работает Рафаэль Рише. Каково вам заниматься под руководством тренера, который младше вас на шесть лет?

— А что тут такого? Субординация есть всегда. В любой момент жизни нужно быть готовым к ней: на дорогах, в ресторанах, на улице, на работе. Ты всегда должен уважать прохожих, других людей, проявлять дружелюбие, если тебе ничего плохого не сделали. А Рише — это вообще мой непосредственный начальник, руководитель. Без разницы, сколько ему лет. Он добился в 30 лет вот этого, я в свои годы добился другого. Я никогда не смотрю на возраст, честно. И в раздевалке должно быть так же. Понятно, что решения принимают капитан и ассистенты, как правило, но когда идёт общее собрание, то любого хоккеиста нужно выслушать. И у 19-летнего хоккеиста своё видение может быть такое, что ты задумаешься — какая классная идея! Каждому человеку нужно дать возможность высказать свою точку зрения. У каждого собственное мнение, и мы можем прийти либо к компромиссу, либо к войне. И если мы умные люди, уважающие друг друга, то мы достигнем компромисса, — сказал Жарков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.