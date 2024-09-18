Жарков — о чемпионстве с ЦСКА: на банкете стоит кубок чемпионов России — приятно. Но не то

Нападающий «Трактора» Владимир Жарков рассказал о чемпионстве с ЦСКА, завоёванное по итогам регулярки.

— У вас под 800 матчей в КХЛ и ЧР, но нет трофея. Сильное чувство недосказанности?

— Хочется. Очень хочется. Бывают карьеры, когда игрок не знает, а как там – в полуфиналах, финалах. Я же играл на этих стадиях, и мне хочется ещё, и ещё. Данис Зарипов, выигравший пять Кубков Гагарина, сказал: «Победы создают ломку, как от наркотиков. Хочется ещё и ещё». Наверное, это очень точное сравнение. Хочется насладиться моментом, когда тебе уже тяжело, нет сил, но нужно поставить эту точку.

— Чемпионство с ЦСКА, завоёванное по итогам регулярки, это не то?

— Вообще не то. Нет, это приятно, когда сезон закончился и на банкете стоит кубок чемпионов России, есть определённые эмоции. Но всегда считалось, что самое важное происходит в плей-офф. На предсезонке ты готовишься к чемпионату, а в чемпионате ты готовишься к плей-офф. Это отдельный путь, так что тут нечего сравнивать, — сказал Жарков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.