Жарков — о чеккерах: вспомните Брылина в «Нью-Джерси». Таких людей наглухо закрывал!

Нападающий «Трактора» Владимир Жарков ответил на вопрос о своём игровом стиле.

— Всю карьеру вы считаетесь элитным чеккером. Когда и как приняли такую свою роль в хоккее?

— Когда молодой – ты ещё не понимаешь, что к чему, особенно в переходном возрасте. В детском хоккее я был неплохим бомбардиром, по своему возрасту всегда был в лидерах по очкам. Потом перерастаешь, и много факторов влияют на дальнейшую карьеру. Тут важно принимаешь ты это, или нет. Где-то в Америке у меня начало получаться то, что можно назвать «элитным чеккерством». Вообще, такое понятие оттуда же пришло в наш хоккей.

Можно вспомнить того же Сергея Брылина, выигравшего три Кубка Стэнли с «Нью-Джерси». Он играл в нижних звеньях, не забивал по 20 шайб за сезон, но, слушайте, он таких людей наглухо закрывал! Получал хорошие контракты, всю жизнь отыграл в «Дэвилз». Может, не был таким популярным, как, допустим, Патрик Элиаш, но у него была достойнейшая карьера. Тут, знаете, где родился – там и пригодился.

Так что с Америки началось понимание моего амплуа, а потом уже в ЦСКА Дмитрий Квартальнов начал меня активно внедрять в эту роль, — сказал Жарков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.