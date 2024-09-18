Алексей Василевский — о травме Кузьмина: куда там заступаться, когда человек лежит

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский после победного матча с «Авангардом» (4:2) ответил на вопрос, почему не стал вступать в стычку с Дарреном Дицем после травмы Глеба Кузьмина.

— Топовая команда приехала против нас играть. Спасибо болельщикам, они держали нас в игре все 60 минут, их поддержка нам сильно помогла. Саня Самонов нас вытащил, отсюда и победа.

— После матча в Екатеринбурге, когда с крупным счётом уступили, был разговор друг с другом в команде, или просто неудачный опыт был с «Автомобилистом»?

— Бывают такие матчи, да, но по игре в Екатеринбурге скажу, что мы ужасно начали встречу, просто как будто были не готовы к ней. Со второго периода могли зацепиться, но что было, то было. Сегодня победа, все молодцы.

— В моменте с эпизодом с Глебом Кузьминым не было желания заступиться?

— Там уже не до заступания, потому что Глеб… Ну, вы сами всё видели. Куда там заступаться, когда человек лежит, — приводит слова Василевского «Молодёжная газета».