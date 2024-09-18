В ВХЛ случилась первая тренерская отставка сезона

Пресс-служба воронежского «Бурана» сообщила об отставке главного тренера Алексея Медведева. Это первая тренерская отставка нового сезона Всероссийской хоккейной лиги.

«Расторгнут контракт с главным тренером «Бурана» Алексеем Медведевым. Благодарим Алексея Анатольевича за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! Исполняющим обязанности главного тренера назначен Метлюк Филипп Юрьевич», — сказано в сообщении клуба.

«Буран» начал сезон-2024/2025 с победы над «Ростовом» со счётом 4:1. Затем случились два поражения от «Тамбова» и АКМ с одинаковым счётом 1:2 ОТ. В четвёртой игре сезона воронежский клуб уступил «Химику» с крупным счётом 2:6.

С четырьмя очками в активе «Буран» занимает 19-е место в турнирной таблице ВХЛ.