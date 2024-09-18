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Экс-директор «Трактора»: пока Кузнецов стал для СКА балластом, а не хорошим приобретением

Экс-директор «Трактора»: пока Кузнецов стал для СКА балластом, а не хорошим приобретением
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил игру нападающего СКА Евгения Кузнецова.

«Все, что я говорил про Кузнецова, подтверждается. Ещё тогда, когда у него начались проблемы в «Вашингтоне». Женя — не тот парень, за которого себя выдает, но жизнь всё ставит на свои места. Того Кузнецова, который был, мы вряд ли увидим. Хотя у Романа Ротенберга свои подсказчики, сильный куратор — Владимир Юрзинов-старший, который прошёл разные этапы развития хоккея, и он даст нужный совет, как выкарабкиваться и что делать в этой ситуации.

Но пока Кузнецов для команды стал балластом, а не хорошим приобретением. Вначале всё было красиво, картинку создали, но результат оказался плачевным. Того он и боялся, когда отказывался от перехода в «Трактор», как и других скелетов в шкафу. По отношению к родному клубу он повёл себя некрасиво, так как всегда говорил, что хотел играть только в Челябинске, и тут же переобулся», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Кузнецов стал автором голевой передачи в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (4:3 ОТ). Для 32-летнего форварда это второе результативное действие за армейскую команду в пяти матчах. Ранее форвард забросил шайбу в ворота «Металлурга» (4:5 ОТ).

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