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«Металлург» объявил об уходе 25-летнего нападающего

«Металлург» объявил об уходе 25-летнего нападающего
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Хоккейный клуб «Металлург» и нападающий Михаил Шалагин расторгли контракт, сообщает пресс-служба уральской команды. Действие соглашения между клубом и игроком прекращено по обоюдному согласию сторон.

25-летний Шалагин пополнил состав «Металлурга» летом 2024 года. За команду форвард провёл четыре матча и не набрал очков при показателе полезности «-1». Всего на счету форварда в Континентальной хоккейной лиге 20 матчей, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, «Металлург» опустился на последнее место в турнирной таблице КХЛ. Подопечные Андрея Разина имеют в активе два очка после шести матчей.

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