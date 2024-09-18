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Каменский: Ничушкин нужен «Колорадо», но клубы КХЛ наверняка вели с ним переговоры

Каменский: Ничушкин нужен «Колорадо», но клубы КХЛ наверняка вели с ним переговоры
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Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о российском нападающем «Колорадо Эвеланш» Валерии Ничушкине, который, как ожидается, вернётся в состав «лавин» в ноябре.

«Думаю, «Колорадо» держит всё под контролем. А уж как всё сложится у Ничушкина — зависит только от него. Если поменяется, будет играть. Хоккеист-то он нужный «Колорадо». А даже если будут какие-то трудности, клуб всегда сможет его выменять выгодно, это бизнес. В любом случае человек взрослеет, пересматривает приоритеты.

Как игрок Ничушкин всё доказал, его уровень всем очевиден. Думаю, на фоне этой ситуации клубы КХЛ наверняка вели с ним какие-то разговоры. Если в НХЛ не найдёт подходящего варианта, в чём я сомневаюсь, тогда можно будет и вернуться в любой момент», — приводит слова Каменского «ВсеПроСпорт».

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