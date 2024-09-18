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Максим Соркин: за 300 матчей я выиграл два Кубка Гагарина, хороший опыт

Максим Соркин: за 300 матчей я выиграл два Кубка Гагарина, хороший опыт
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Нападающий ЦСКА Максим Соркин подвёл итоги матча с московским «Динамо» (3:1), который стал для него 300-м в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Менелл, Слепышев) – 34:33 (5x4)     1:1 Гурьянов (Карнаухов, Седов) – 39:56 (5x4)     2:1 Исхаков (Седов, Дроздов) – 52:13 (5x4)     3:1 Каменев (Дроздов) – 57:49 (5x5)    

«300-й матч в КХЛ? Да, как-то быстро время пролетело, недавно только первый был. С «Динамо» была хорошая игра уровня плей-офф. Слава богу, мы выиграли. За эти 300 матчей я взял два Кубка Гагарина с командой. Это хороший опыт. Главное — продолжать побеждать дальше. Себе молодому я бы сказал быть увереннее в каждой смене. Начинал я не очень уверенно, но всё приходит с опытом.

Старт сезона оценю средне. У нас было два поражения подряд, в этих матчах мы играли неважно. Будем добавлять», — цитирует Соркина «РБ Спорт».

В 300 матчах КХЛ Максим Соркин забросил 52 шайбы и сделал 67 результативных передач, набрав в общей сложности 119 баллов.

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