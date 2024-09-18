Максим Соркин: за 300 матчей я выиграл два Кубка Гагарина, хороший опыт

Нападающий ЦСКА Максим Соркин подвёл итоги матча с московским «Динамо» (3:1), который стал для него 300-м в КХЛ.
«300-й матч в КХЛ? Да, как-то быстро время пролетело, недавно только первый был. С «Динамо» была хорошая игра уровня плей-офф. Слава богу, мы выиграли. За эти 300 матчей я взял два Кубка Гагарина с командой. Это хороший опыт. Главное — продолжать побеждать дальше. Себе молодому я бы сказал быть увереннее в каждой смене. Начинал я не очень уверенно, но всё приходит с опытом.
Старт сезона оценю средне. У нас было два поражения подряд, в этих матчах мы играли неважно. Будем добавлять», — цитирует Соркина «РБ Спорт».
В 300 матчах КХЛ Максим Соркин забросил 52 шайбы и сделал 67 результативных передач, набрав в общей сложности 119 баллов.
- 18 сентября 2024
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