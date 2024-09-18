Баландин: у Ротенберга пошёл перебор в пиар-кампании, важнее налаживать игру СКА

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил выступление санкт-петербургского СКА в сезоне-2024/2025. Подопечные Романа Ротенберга занимают седьмое место в таблице Запада.

«Во-первых, у команды проблема с вратарём. Неизвестно, когда Никита Серебряков выйдет играть и когда наберёт форму. Во-вторых, СКА очень слабо играет в нападении, есть возможности забить, но 50 на 50. Нет реально голевых моментов, чтобы разорвали соперника и забили, как это и должна делать команда-лидер.

Единственная надежда на Владимира Юрзинова-старшего, он является консультантом СКА. Это наиопытнейший человек, который много работал в сборной, в клубах и за границей. СКА, конечно, будет прибавлять и побеждать. Будут какие-то перестановки.

Самому Роману Ротенбергу неприятно, что команда попала в такую ситуацию. Мне кажется, у него пошёл перебор в пиар-кампании. Ему нужно немного успокоиться и подумать, всё ли они делают так. СКА не нужен пиар, клуб и так раскручен, а в Питере люди всё равно придут на хоккей. Важнее сейчас налаживать игру команды», — цитирует Баландина «РБ Спорт».