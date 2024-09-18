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«Пускай пожинают то, что сами ваяли». Плющев — об ошибках в подготовке хоккеистов в России

«Пускай пожинают то, что сами ваяли». Плющев — об ошибках в подготовке хоккеистов в России
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Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал об ошибках в подготовке хоккеистов в России.

— Есть ли шансы исправить те ошибки в системе подготовки, что были сделаны?
— Для этого нужны люди, специалисты, которые мыслят не так, как многие другие, кто, как у Хазанова в своё время было, «одобрямс» любые глупости, «одобрямс», «одобрямс»…

Я ни разу не слышал, чтобы кто-то заявил, будто у нас идёт неправильная система подготовки. Были специалисты, которые говорили, что это делается не во благо хоккея. Но их не слушают. Поэтому что-либо рекомендовать… все всё знают — только не до конца, не полностью. Так что пускай пожинают то, что сами ваяли. Это не то, что кто-то со стороны изваял, — это сами ваяют, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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