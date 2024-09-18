Андрей Миронов ответил на вопрос, как Овечкин отреагировал на его переход в «Спартак»

Защитник «Спартака» Андрей Миронов ответил на вопрос, как российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на переход игрока обороны из московского «Динамо» в стан красно-белых.

— Вам летом удалось пересечься с Александром Овечкиным?

— Мы виделись на Матче года. Там пообщались.

— Что вам сказал Ови о переходе из «Динамо» в «Спартак»?

— Давайте это между нами останется!

— То есть ругался.

— Да, конечно, он отреагировал на мой переход! Он ведь в руководстве «Динамо» тоже вроде сидит. Я ему и это сказал. Общение получилось, скажем так, эмоциональным. Ну, а как мы могли с Саней об этом не поговорить? Знаем друг друга не один год. Я просто не могу все подробности беседы сообщить, — приводит слова Миронова «Матч ТВ».